Renners zijn opgetogen met WK-selectie:“Meeschuiven en dan op het einde alles of niets spelen”

Tim Wellens en Tiesj Benoot zijn samen met Dylan Teuns en Greg Van Avermaet de Belgische speerpunten voor de WK-wegrit in Innsbruck op 30 september. Het duo van Lotto Soudal beseft dat een uitslag rijden op het loodzware parcours geen sinecure wordt, maar toch trekken ze met ambitie richting Oostenrijk.

“Van de vier kopmannen ben ik in theorie degene in de Belgische selectie die het langste mag wachten”, zegt Wellens. “Tiesj Benoot en Dylan Teuns kunnen eerder in de finale aanvallen. Greg Van Avermaet is onze joker. Met dit kwartet beschikken we over een sterke selectie om diep in de finale mee te spelen. De overige vier renners zullen zeker hun rol kunnen spelen in de aanloop naar die finale.”

“Er wacht ons een heel lastig parcours in Innsbruck. Het wordt een kwestie van zo lang mogelijk te volgen en aan het eind alles of niets te spelen”, meent de Limburger. “Ik denk immers dat de beslissing zal vallen op de supersteile slothelling, een beklimming die we slechts één keer moeten bedwingen. De beklimming in de lokale ronde, die we zeven keer moeten afleggen, is een loper, maar door de opeenvolging van beklimmingen wordt die ook slopend. Het wordt een kwestie om zo fris mogelijk aan de voet van de slotklim te komen. Daarna volgt nog een technische afdaling naar de finish. Ik hoop alvast in de vorm van mijn leven te zijn in Innsbruck.”

Foto: BELGA

Benoot: “Niet wachten tot de laatste klim”

In tegenstelling tot Wellens stoomt Tiesj Benoot zich via de Vuelta klaar voor het WK. “Op dit moment is het nog een beetje afzien na mijn valpartij in de Tour de France. Ik hoop dat ik met de rustdag vandaag en de tijdrit morgen mijn lichaam nog wat kan laten herstellen”, legt hij uit. “We krijgen hier in de Vuelta een heel lastig parcours voorgeschoteld, met vele hoogtemeters. Het is ook een harde koers, een situatie die je op training moeilijk kan simuleren. Hopelijk kan ik de komende weken, en dus ook op het WK, de vruchten plukken van deze Vuelta.”

“Als Belgen moeten we niet wachten tot de laatste klim om in actie te schieten, we moeten voordien al meeschuiven”, meent de winnaar van Strade Bianchi. “Om te weten wat mijn exacte rol zal zijn, moet ik nog even afwachten hoe ik me na de Vuelta voel en in functie daarvan zal bepaald worden hoe ik het WK moet aanpakken. Ik hoop alvast op supercompensatie na de Vuelta.”

Van Avermaet: “Onszelf zeker niet tot topfavoriet uitroepen”

“Ik ben heel tevreden, het is altijd een eer geselecteerd te worden voor je land”, reageerde Greg Van Avermaet. “Ik vind de selectie van Kevin heel goed, we hebben mogelijkheden op het parcours maar zijn zeker geen topfavoriet. Wellens kan zeker zo’n parcours aan, Benoot en Teuns kunnen ook wel een finale rijden. Maar we gaan onszelf zeker niet tot topfavoriet uitroepen. We zullen zien hoe de koers loopt en dan zien welke tactiek we het best gebruiken.”

“De selectie is alvast een goede mix van jonge en ervaren renners, met misschien een aantal verrassingen maar over de laatst één à twee namen zal er altijd wel gediscussieerd worden. Maar ik vind de selectie goed uitgebalanceerd. Iedereen zal heel gemotiveerd zijn om een heel goed resultaat naar huis te brengen.”