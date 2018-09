Je benen verlengen of je curves in de kijker zetten, met een rok kan het allemaal. Maar wat met je schoenenkeuze? Zo vind je de juiste schoen voor onder je rok!

Een kokerrok met hoge taille

Doordat een kokerrok op het slankste punt van je been eindigt kan je eigenlijk alle kanten op. Kies je voor een lederen kokerrok, combineer de rok dan met een enkellaars met hak of een mooie pump met puntige neus. Kies je voor een stoffen kokerrok, dan kun je de rok makkelijk combineren met een loszittende bikerboot, instapper of sneaker.

Een pittige minirok

Het sleutelwoord voor een stijlvolle look met een minirok? Evenwicht! Kies voor een platte schoen, een loafer, een veterschoen of sneaker. Liever hakken? Ga voor een stevige blokhak om de dosis ‘sexy’ wat af te zwakken.

Een midi-rok of A-lijn

De rok waar elke vrouw mee staat? Met een klassieke midi-lengte doe je nooit verkeerd. Voor deze lengte en A-lijnmodellen gelden dezelfde stijlregels: laat zoveel mogelijk van je enkels zien. Een pump (al dan niet met spitse neus) bezorgt je ook enkele figuurlijke centimeters extra. Toch zin in enkellaarsjes? Kies voor een paar dat niet te hoog op je been valt, dat oogt snel te plomp. Net op of onder je enkel is ideaal!