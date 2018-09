Dankzij dit trucje knoei je nooit meer met naald en draad

Stel: je wil een draad door het oog van een naald halen, maar het lukt je niet… Wist je al dat er een simpel trucje bestaat om frustraties te voorkomen?

Twitteraar John Bick toonde zich in april van dit jaar bijzonder behulpzaam. Hij deelde een video waarin hij een paarse draad in zijn handpalm legt. Dan komt de naald in het spel: hij rolt met het oogje over zijn handpalm en de draad, tot de draad dankzij die beweging vanzelf in het oog van de naald komt. “Dat vreemde moment waarop je beseft dat je iets al heel je leven verkeerd doet”, schreef hij erbij.

That awkward moment you realize you did it wrong your whole life. pic.twitter.com/oi8vKbMyvY — John Bick (@JohnBick4) 2 april 2018

Intussen blijft het trucje maar opduiken. Het is in totaal al meer dan 6,3 miljoen keer bekeken. Probeer het gerust zelf: uit de enorme feedback blijkt dat het echt werkt. “Wat een tovenarij” en “Eindelijk. Na vijftig jaar niet meer scheel kijken als ik een draad door een naald wil halen” zijn slechts enkele van de enthousiaste reacties.