Hogescholen slaken noodkreet: “Over enkele jaren groot tekort aan leerkrachten in lager onderwijs”

Uit een telefonische rondvraag bij de Vlaamse hogescholen blijkt dat nog maar weinig jongeren interesse hebben in een job als leerkracht lager onderwijs. Zo weinig dat er over enkele jaren een groot tekort zal ontstaan op de arbeidsmarkt. Negatieve berichtgeving, grote werkonzekerheid bij het begin van de loopbaan zijn en de dalende status van het beroep wakkeren de desinteresse bij jongeren aan.

Het probleem van te weinig leerkrachten in lager onderwijs is vandaag al acuut in sommige Antwerpse en Brusselse scholen. “In onze regio is de vraag naar pas afgestudeerde leerkrachten basisonderwijs ...