Bondscoach Kevin De Weert over WK-selectie: “Niet aan ons om koers te controleren, en met De Gendt wilde ik het risico niet nemen”

Bondscoach Kevin De Weert maakte vanmiddag officieel zijn achtkoppige selectie bekend voor het WK wielrennen in het Oostenrijkse Innsbruck, dat plaatsvindt van 23 tot en met 30 september. Ben Hermans en Xandro Meurisse zijn de grootste verrassingen in de selectie. “Het is dit jaar zeker niet aan ons om de koers te controleren”, aldus de bondscoach. “Ik vind Thomas De Gendt ook een steengoed renner maar heb besloten met hem het risico niet te nemen.”

Tim Wellens, Tiesj Benoot, Dylan Teuns en Greg Van Avermaet waren al langer certitudes. Ook de tickets voor Laurens De Plus en Serge Pauwels (als wegkapitein) lagen al snel klaar. Voor de twee overige plaatsen kregen Ben Hermans en Xandro Meurisse enigszins verrassend de voorkeur op Vuelta-renners Thomas De Gendt en Floris De Tier.

“Het is dit jaar zeker niet aan ons om de koers te controleren”, aldus De Weert. “Maar we hebben een hele leuke ploeg met acht goede renners, met een aantal pionnen die we vooruit kunnen sturen en die lang kunnen meegaan.”

“We horen niet tot de favorieten”

“Het is dit jaar zeker niet ons parcours, maar als er een Belg vertrekt is er altijd paniek in het peloton. Die steile klim is met niks te vergelijken maar die andere klim is een loper en niet onoverkomelijk, alleen de herhaling maakt het zwaar. Het wordt niet evident maar er zijn ter plekke nog voldoende dagen om na de parcoursverkenning de tactiek te bepalen. De grote lijnen liggen al vast maar pas dan kunnen die finetunen.”

“Wanneer ik tevreden zal zijn? Als we een goede koers hebben gereden, aanwezig zijn en als we gereden hebben zoals afgesproken vooraf. De uitslag die eraan vast hangt is voor mij eigenlijk van minder belang. Maar nogmaals, ik heb er vertrouwen in dat we iets gaan doen, alleen is het moeilijk daar een uitslag op te plakken. We horen niet tot de favorieten maar kunnen er met deze acht iets heel leuks gaan doen.”

“Verrassing” Xandro Meurisse in actie op het EK Foto: BELGA

“We kunnen alle kanten uit”

Alleen Xandro Meurisse rijdt volledig in dienst van, met de overige zeven renners kan de bondscoach naar eigen zeggen “nog alle kanten uit”. Tim Wellens, Dylan Teuns en Tiesj Benoot lijken op papier de drie kopmannen, al nuanceert De Weert dat.

“Er zitten een paar renners op dezelfde lijn, maar Tim heeft het al uitgesproken dat het WK zijn hoofddoel is voor het najaar en hij kan zich focussen op eendagswedstrijden. Tiesj en Dylan komen met de Vuelta net uit een Grote Ronde en daar komt altijd toch nog een percentje bij. Maar we gaan daar pas de tactiek zelf bekijken, als we het parcours hebben verkend en we ook de vorm van de renners kennen. Maar het is geen geheim dat het wellicht rond die drie draait.”

“Dat Greg zelf zegt dat het deze keer wat te zwaar voor hem is? Hij doelt wellicht op het feit dat hij deze keer niet een uit grote ronde komt, dat is het verschil met Rio toen hij olympisch kampioen werd. Als niet-klimmer kom je altijd beter uit een grote ronde, nu met de koersen in Canada heeft hij misschien mindere klimbenen maar hij is zeker zo gemotiveerd als voor de andere WK’s.”

De grootste verrassing voor de buitenwereld is dus Xander Meurisse. “Voor mij is hij echter geen verrassing. Ik vind het heel straf dat hij nog niet voor een WorldTour-ploeg rijdt. Ik had hem nog voor het EK opgemerkt, waar hij hij een prachtprestatie neerzette volledig in dienst van de ploeg. In de Ronde van Groot-Brittannië bevestgde hij in de koninginnenrit tussen de groten. Net als Hermans, die sterk reed in Oostenrijk en Utah. Logisch dat hij erbij is, hij kan ook en klassieker aan.”

Alleen achter Serge Pauwels staat nog een (klein) voorbehoud Foto: Photo News

“Serge zou ideale wegkapitein zijn”

Alleen achter Pauwels staat nog een (klein) voorbehoud. Na zijn val in de Tour de France reed hij immers nog geen wedstrijd, hij zal pas herbeginnen in de Ronde van Slovakije (12-16 september).

“Serge lag slechts twee weken stil en is conditioneel dus oké, maar hij heeft sindsdien niet meer gekoerst. Hij kreeg al groen licht van de specialist om te koersen en ik verwacht ook geen problemen maar ik hoop toch op bevestiging in Slovakije. Maar nogmaals, ik verwacht dat dat goedkomt. Zijn rol als wegkapitein is ook cruciaal: we rijden opnieuw zonder oortjes en hij is er de ideale man voor om er tijdens de koers voor te zorgen dat alle taken goed worden uitgevoerd.”

“Wilde het risico met De Gendt niet nemen”

Thomas De Gendt is de belangrijkste afwezige. “Ik vind Thomas een steengoed renner, maar ik heb met hem nog gesproken en gezegd dat als het WK een week zou duren ik hem direct zou meenemen. Spijtig genoeg is het WK nu één dag, en met hem is het dan een beetje alles of niks. Ik heb hem gezegd dat als ik renners tekort kwam, dan ik met hem graag het risico had genomen. Maar ik vind dat we acht voldoende grote namen hebben en dus wil ik het risico niét nemen.”

“Maar ik heb heel wat renners moeten teleurstellen, het zijn allemaal topsporters en iedereen was er graag bij geweest.”

“Met De Gendt wil ik het risico niet nemen” Foto: Photo News

Loodzwaar

Het parcours van de 265 km lange wegrit, met meer dan 4.600 hoogtemeters, is op maat gesneden van de klimmers. In de finale is er een klim voorzien van 2,8 km met een gemiddelde stijgingsgraad van 11,5 procent en een steilste strook van 25 procent. Na de top is het nog acht km tot aan de meet. Op het loodzware parcours lijkt het erg onwaarschijnlijk dat Peter Sagan een vierde opeenvolgende regenboogtrui zal veroveren. Ook in de 54 km lange individuele tijdrit moet er stevig geklommen worden, met na ruim 30 km een beklimming van 4,9 km aan 7,1 procent.

De wegrit (258,5 km) wordt dit jaar op zondag 30 september gereden, de tijdrit (52,5 km) vier dagen eerder op woensdag.

Uitkijken naar juniorenwedstrijd

Bij de vrouwen bestaat het team voor de wegrit uit het zestal Valerie Demey, Sofie De Vuyst, Kaat Hannes, Githa Michiels, Kelly Van Den Steen en Julie Van De Velde. Ann-Sophie Duyck start in de tijdrit.

In de juniorencategorie is het uitkijken naar Remco Evenepoel, het toptalent dat in 2019 als prof debuteert bij Quick-Step Floors. Hij werd dit jaar al Europees kampioen op de weg en tegen de klok en start in Innsbruck als uitgesproken medaillekandidaat in beide wedstrijden.

- mannen elite -

Wegrit: Tiesj Benoot, Laurens De Plus, Ben Hermans, Xandro Meurisse, Serge Pauwels, Dylan Teuns, Greg Van Avermaet, Tim Wellens. Reserven: Thomas De Gendt, Floris De Tier, Dries Devenyns, Pieter Serry, Jelle Vanendert.

Tijdrit: Victor Campenaerts, Laurens De Plus

- vrouwen elite -

Wegrit: Valerie Demey, Sofie De Vuyst, Kaat Hannes, Githa Michiels, Kelly Van Den Steen, Julie Van De Velde.

Tijdrit: Ann-Sophie Duyck

- mannen U23 -

Wegrit: Steff Cras, Bjorg Lambrecht, Kenny Molly, Brent Van Moer, Viktor Verschaeve. Reserven: Julian Mertens, Maxim Van Gils, Harm Vanhoucke.

Tijdrit: Senne Leysen, Brent Van Moer. Reserve: Guillaume Seye.

- mannen junioren -

Wegrit: Remco Evenepoel, Steven Pattyn, Henri Vandenabeele, Aaron Van Der Beken, Ilan Van Wilder, Xandres Vervloesem. Reserven: Branko Huys, Milan Paulus, Alex Vandenbulcke.

Tijdrit: Remco Evenepoel, Branko Huys, Ilan Van Wilder.

- vrouwen junioren -

Wegrit: Shari Bossuyt.

Tijdrit: Shari Bossuyt.