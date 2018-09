Ham - In de Stationsstraat in Oostham heeft de politie een man aan de kant gehaald die al een tijdje werd gezocht. Hij had nog drie eerdere rijverboden openstaan. Ook vrijdag was de man duidelijk onder invloed. Hij weigerde alle medewerking aan een drugs- en alcoholcontrole. Er werd een politieploeg bij geroepen om de man naar het politiekantoor te brengen. Alle rijverboden werden daar betekend. (mm)