Grote start-en inschrijvingsdag bij KLJ Riksingen

Riksingen

Tongeren - Op zaterdag 8 september vond de startdag van de KLJ plaats in hun lokalen achter het buurthuis in Riksingen. De jeugd kon er kennis maken met de leiding en kregen ook informatie over de werking en welke activiteiten er zoal georganiseerd worden.

Deze jeugdvereniging wordt in goede banen geleid door 16 leidinggevenden, om de week worden er activiteiten gedaan en éénmaal per jaar gaan ze op kamp, dat volgend jaar zal doorgaan in augustus. Jaarlijks vindt er een spaghettiweekend plaats, dit is hun grootste bron van inkomsten. “Vandaag zijn er al 110 inschrijvingen, er komen er achteraf nog altijd bij. Lid worden kost 22 euro voor één jaar of 11 euro als er reeds iemand van hetzelfde gezin is ingeschreven, het lidgeld houdt in dat je gedurende het hele jaar verzekerd bent op alle activiteiten van de KLJ, aldus de leidinggevende. KLJ Riksingen wordt onderverdeeld in 6 leeftijdsgroepen van 6 jaar tot en met 17 jaar.