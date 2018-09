‘Bohemian Rhapsody’ in wereldpremière op Wembley

‘Bohemian Rhapsody’, de film over de opkomst van de rockformatie Queen en haar legendarische zanger Freddie Mercury, zal op een erg aparte, maar iconische plaats zijn wereldpremière kennen: op de heilige voetbalgrond van Wembley, waar Queen in 1985 voor 72.000 mensen optrad in het kader van de benefietactie Live Aid. Dat concert geldt als het beste ooit van Queen.