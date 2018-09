Bondscoach De Weert maakt achtkoppige selectie bekend voor WK wielrennen

Bondscoach Kevin De Weert heeft maandag op de bondszetel in Vorst zijn achtkoppige selectie bekendgemaakt voor het WK wielrennen over drie weken in het Oostenrijkse Innsbruck.

Speerpunten Tim Wellens en Tiesj Benoot van Lotto Soudal en Dylan Teuns en Greg Van Avermaet van BMC waren quasi certitudes. Ook de selectie van Laurens De Plus (Quick-Step Floors) en Serge Pauwels (Dimension Data), die een rol krijgen als wegkapitein, is geen verrassing.

Voor de zevende en achtste plaats viel de keuze van bondscoach De Weert op Xandro Meurisse (Wanty Groupe-Gobert) en Ben Hermans (Israel Cycling Academy). Zij krijgen de voorkeur op onder meer Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Floris De Tier (LottoNL-Jumbo) en Dries Devenyns (Quick-Step Floors).

De Belgische kleuren in de tijdrit worden verdedigd door Europees kampioen Victor Campenaerts (Lotto Soudal) en Laurens De Plus.

De wegrit (258,5 km) wordt op zondag 30 september gereden, de tijdrit (52,5 km) vier dagen eerder op woensdag. Vorig jaar slaagde Peter Sagan er als eerste renner in om voor de derde opeenvolgende keer wereldkampioen te worden. Op het loodzware parcours in Innsbruck, met bijna 4.700 hoogtemeters uitgetekend op maat van de klimgeiten, hoort de Slovaak dit keer niet tot de favorieten.

Bij de vrouwen bestaat het team voor de wegrit uit het zestal Valerie Demey, Sofie De Vuyst, Kaat Hannes, Githa Michiels, Kelly Van Den Steen en Julie Van De Velde. Ann-Sophie Duyck start in de tijdrit.

In de juniorencategorie is het uitkijken naar Remco Evenepoel, het toptalent dat in 2019 als prof debuteert bij Quick-Step Floors. Hij werd dit jaar al Europees kampioen op de weg en tegen de klok en start in Innsbruck als uitgesproken medaillekandidaat in beide wedstrijden.