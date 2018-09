Na vechtpartij tijdens Union-KV Mechelen: Vanderbiest moet zich dinsdag verantwoorden, maar is werkonbekwaam, zware boetes voor beide clubs

De vechtpartij die zaterdagnamiddag tijdens de wedstrijd Union- KV Mechelen aan de zijlijn plaatsvond krijg nog een staartje: niet alleen moeten beide teams al minstens 5.000 euro ophoesten, spelers Serge Tabekou en Lukas Bijker en T2’s Abder Ramdane (Union) en Fred Vanderbiest (KV Mechelen) moeten dinsdag allemaal voor de Geschillencommissie verschijnen. Die laatste is daarbovenop drie dagen werkonbekwaam door de vuistslag die hij kreeg.

T2’s Frederik Vanderbiest (KV Mechelen) en Abder Ramdane (Union) raakten na de rode kaarten voor Serge Tabekou (Union) en Lukas Bijker (KV Mechelen) in een schermutseling betrokken en werden weggestuurd. In de catacomben raakten ze echter slaags, volgens Union na een racistische opmerking van Vanderbiest. Die werd na de vechtpartij afgevoerd en moest met zeven hechtingen opgelapt worden. Hij heeft last van migraine en is drie dagen werkonbekwaam. Zijn omgeving stuurt er daarom op aan dat zijn zaak bij de Geschillencommissie uitgesteld zou worden.

Pro League

“De Pro League betreurt en veroordeelt de zware incidenten tijdens de wedstrijd van zondag tussen Union en KV Mechelen”, klinkt het in een mededeling. “In toepassing van haar intern reglement inzake de uitsluiting van stafleden, heeft CEO Pierre François maandagochtend bij beide clubs de vergoeding van 5.000 euro opgevraagd.” De 5.000 euro die opgelegd wordt, gaat naar de maatschappelijke projecten van de Pro League.

Vijf gevallen uit één wedstrijd voor geschillencommissie

Daarbovenop mogen de betrokken spelers en assistenten zich ook aan een boete en schorsing van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verwachten. Het Bondsparket diende deze keer nog geen voorstel tot minnelijke schikking in, omdat de vergrijpen zo zwaar zijn worden de betrokkenen deze keer immers rechtstreeks voor de geschillencommissie gedaagd.

Opvallend: ook sportief directeur Alex Hayes van Union wordt opgeroepen hoewel hij zelfs niet op de bank zat. En hoewel hij zelf elke beschuldiging van racisme ontkent, wordt Vanderbiest opgeroepen wegens “kritiek op de arbitrage en discriminerende opmerkingen aan de tegenstander”. Ramdane moet zich verantwoorden voor “kritiek op de arbitrage en een vuistslag”...

“De Pro League zal met aandacht de disciplinaire procedures opvolgen die het terrein zijn van de bevoegde disciplinaire instanties van de KBVB”, luidt het nog.