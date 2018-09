E313 richting Lummen volledig versperd na ongeval met vrachtwagens

Herentals - Een ongeval in Herentals zorgt momenteel voor een kilometerslange file op de E313 Antwerpen-Lummen. Niet ver van de afrit Herentals-West zijn twee vrachtwagens er tegen elkaar gebotst. Hoe dat gebeurd is, is voorlopig niet geweten. Het verkeer dat richting Lummen moet, staat kilometerslang in de file.

De rijbaan was er even volledig dicht in de richting van Hasselt. Ondertussen kan het verkeer over de pechstrook verder. Er staat al een file van meer dan een half uur. “De takelwerken zullen nog geruime tijd in beslag nemen”, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. “Hou rekening met oplopende wachttijden.”

#E313 Ongeval thv Herentals-West → Hasselt. De rijbaan is er volledig versperd. File loopt op +30min Volg omleidingen: https://t.co/4N0rcPfA9H pic.twitter.com/HQbiVk3PID — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 10 september 2018

Het verkeer dat van Antwerpen naar Hasselt moet rijdt beter om via Brussel. Wie van Antwerpen naar Herentals/Geel/Mol wilt, neemt beter de E34. Van Gent naar Hasselt verloopt ook beter via Brussel.