Blokje om niet voldoende om politie af te schudden

Hoeselt - De auto van een 30-jarige Tongenaar is vrijdagavond in beslag genomen omdat de bestuurder geen geldig rijbewijs kon voorleggen na een positieve drugstest. De man was rond 22 uur een politiecontrole met een vlotte rijstijl tegemoet gereden. Hij dacht de agenten te slim af te zijn door een blokje om te rijden. Tevergeefs, want hij werd alsnog aan de kant gezet.Uit een speekseltest bleek dat hij recent nog marihuana had gebruikt. Zijn rijbewijs of identiteitskaart kon hij niet voorleggen. En daar boven op had hij 4 kleine blokjes hasj bij. De gevonden drugs werden in beslag genomen. Op het commissariaat van Bilzen werden vingerafdrukken en foto’s genomen. Ook werd een bloedproef uitgevoerd. Pas wanneer de eigenaar van de auto zijn geldig rijbewijs kan voorleggen, krijgt hij de auto. (mm)