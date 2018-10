Een coltrui niet flatterend? Wel met deze tips!

Geen zin in een sjaal en wil je het toch lekker warm houden? Kies dan voor een coltrui! Helemaal on trend en met deze tips ook nog eens bijzonder flatterend!

Kijk naar je gezichtsvorm

Je gezichtsvorm kan je helpen in het kiezen van de juiste coltrui. Een rond gezicht lijkt nog voller als de col van je trui te nauw aanspant. Een loshangende kraag is meer flatterend.

Heb je een smal gezicht? Dan kies je beter voor een col die iets beter aansluit, dat maakt je gezicht en nek meer in proportie.

Een hartvormig of ovaal gezicht is in dit geval the lucky one, zij staan met zowel nauwe als losse kragen.

Houd rekening met je borsten

Hoe meer hooggesloten je (col)trui is, hoe groter je boezem lijkt. Als je van nature al een grotere boezem hebt, is een hooggesloten model dus geen goed idee. Een losvallende kraag waarbij er nog veel van je nek te zien is flatteert jouw figuur een stuk beter.

Liever je boezem wel een boost geven? Een spannende, hooggesloten trui in een opvallende kleur does the trick.

Geef je trui een upgrade

Ondanks dat het een modeklassieker blijft, is een coltrui snel te saai voor je stijlvolle outfit. Een coltrui kan gerust wat upgrades gebruiken! Met een opvallende broche of met statement juwelen toont die simpele coltrui plots een pak minder braaf. Een effen exemplaar kun je daarnaast ook vlot combineren met kleurrijke prints!