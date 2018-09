Ham - In Ham hebben agenten van de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo vrijdag een man opgepakt die ondanks drie rijverboden nog steeds met de wagen reed. De bestuurder bleek zelfs dronken te zijn.

De agenten zagen een man over de weg rijden, die duidelijk onder invloed was. Hij moest naar het commissariaat worden overgebracht, want hij weigerde elke medewerking aan een alcohol- of drugscontrole. De politie was al eerder naar hem op zoek om hem drie rijverboden te laten betekenen.