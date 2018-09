Koningin Mathilde moet draai nog vinden nu prinses Elisabeth het huis uit is: “Het is voor ons ook aanpassen”

Koningin Mathilde (45) is thuis haar draai wat kwijt, nu haar oudste dochter prinses Elisabeth (16) het huis uit is. “Het is voor ons toch ook aanpassen, hoor.”

Elisabeth verhuisde twee weken geleden naar Wales, waar ze de volgende twee jaar haar middelbare school zal afmaken. Ze zal alleen tijdens de vakanties terugkeren naar België. Een weekendje Brussel over-en-weer zit er niet in. Ook niet voor de herdenkingsdienst voor koning Boudewijn, die afgelopen zaterdag werd georganiseerd in de kerk van Laken.

Prinses Elisabeth (16) stelt het “goed, heel goed” op haar nieuwe school in Wales, zei koningin Mathilde desgevraagd tegen een koningsfan die buiten aan de kerk stond. Het lijkt erop dat mama meer moeite heeft met het vertrek. “Het is even aanpassen voor ons”, voegde ze eraan toe, terwijl ze haar zoon Gabriël (15) aankeek om haar boodschap bevestigd te zien.

Gabriël is nu de oudste thuis. Hij neemt zijn broertje Emmanuel (12) en zusje Eléonore (10) op het sleeptouw.

Video opgenomen na de dankmis voor koning Boudewijn. pic.twitter.com/kF1jegTAxQ — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) 8 september 2018