Waarom modeketens ongestraft kledij van topontwerpers kunnen kopiëren

Modeketens hebben vaak items in hun collectie die als twee druppels water op een peperduur ontwerp van een luxemerk lijken. Maar als ze voor de rechter worden gesleept, raken de copy cats er makkelijk van af. Twee advocates, gespecialiseerd in mode, leggen aan de Huffington Post uit hoe dat kan.

De twee advocates Julie Zerbo en Biana Borukhovich zeggen dat er een paar gaten in de wetgeving zitten wat het produceren van gelijkaardige kledij betreft. Volgens Borukhovich zijn de zogenoemde fast fashion-ketens zoals onder meer Zara en H&M in staat om bijna identieke ontwerpen aan te bieden omdat er geen soort copyrightbescherming bestaat voor vormgeving in de modewereld. Zerbo voegt eraan toe dat kledij en accessoires worden gezien als “nuttige spullen die je nodig hebt” en die vallen niet onder auteursrecht.

Links Balmain, rechts een ontwerp van Nasty Gal

Dat betekent dat merken naar hartenlust kunnen kopiëren, zoals Nasty Gal eerder deed met een wit jumpsuit van Balmain en Zara met basics in aardse kleuren à la Yeezy. De grote merken proberen dit gedrag weliswaar tegen te gaan door logo’s of merknamen in hun stuks te verwerken. “Het is een reactie van merken op het huidige modelandschap waarin vaak wordt gekopieerd. Dit is bijna het enige systeem om plagiaat tegen te gaan, want ketens mogen de logo’s niet gebruiken. De grote merken willen hun eigen identiteit benadrukken”, zei BV-stylist Jody Van Geert eerder in een interview met Het Nieuwsblad.

Tijdens het shoppen zal je om die reden geen gelijkaardige logo’s aantreffen en ook originele prints verboden. Een stuk met een merkeigen print, bijvoorbeeld, mag niet helemaal gekopieerd worden. De snit van de creatie kan wel door de beugel, het overnemen van het patroon niet. Volgens de advocates zal een ontwerper - met een grote naam noch een kleine zelfstandige - het zelden winnen van een keten. Volgens Zerbo is het wel gebruikelijk dat sommige ketens elk jaar een bepaald bedrag betalen om eventueel openstaande rechtszaken af te handelen. “Dat is niet noodzakelijk een schuldbekentenis, louter een manier om de uitgaven in te calculeren.”

Toos Franken versus Zara

De advocates concluderen dat het kopieergedrag niet per se slecht is. Ja, ze kunnen een invloed hebben op de verkoop van dure merken omdat velen voorrang geven aan goedkopere lookalikes van dure producten. Maar aan de andere kant vinden ze dat mode op deze manier iedereen bereikt en trends kunnen versnellen.