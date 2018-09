In vierde provinciale C won Wiemismeer dit weekend knap met 0-3 op het veld van Zutendaal VV B. Bij de rust stond het nog 0-1, maar amper tien minuten na de koffie had Wiemismeer zijn schaapjes helemaal op het droge. Doelpunten van Schlierer (op strafschop) en Geraerts zorgden voor de 0-3 eindstand. Bekijk het strafschopdoelpunt van Schlierer hierboven.