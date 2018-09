Moto2-rijder Fenati ontslagen na berucht remincident, carrière lijkt nu al voorbij

Romano Fenati (22) lijkt een vervolg van zijn loopbaan in de motorsportwereld te kunnen vergeten. Marinelli Snipers ontsloeg de Italiaan maandag. MV Agusta, de ploeg waar hij na dit seizoen zou gaan rijden, liet hem weten dat hij bij hen niet welkom meer is.

Beide teams namen het besluit na het gedrag van Fenati tijdens de Moto2-race in de Grote Prijs van San Marino. De coureur kwam tijdens de race op het circuit van Misano op een recht stuk naast zijn landgenoot Stefano Manzi rijden en duwde de remhendel in van de motor van Manzi, die daardoor heel even uit balans raakte, maar wel overeind bleef. De tuchtcommissie van de internationale motorsportfederatie FIM schorste de Italiaan voor de komende twee grands prix.

“Dit is het ergste wat ik ooit in een motorsportwedstrijd heb gezien. Echte sportmensen zouden dit nooit op deze manier doen”, aldus Giovanni Castiglioni, de baas van MV Agusta.

Bekijk hier nogmaals het beruchte incident: