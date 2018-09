Man rijdt met wagen terrein luchthaven Lyon op

De ordediensten hebben op de piste van de luchthaven van Lyon een man opgepakt, die erin geslaagd was met zijn wagen het terrein op te rijden. Er vielen geen gewonden, zo is vernomen bij de prefectuur.

Eerder was het voertuig gezien toen het aan hoge snelheid en in tegengestelde richting reed op autowegen nabij de luchthaven. Op beelden die op sociale media circuleren, is te zien hoe de man uiteindelijk zijn wagen verlaat. Agenten zitten hem te voet en met voertuigen achterna en kunnen hem uiteindelijk tegenhouden.