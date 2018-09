H&M en Moschino, nu ook voor huisdieren

Op 8 november is het zover: dan ligt de nieuwste H&M-samenwerking met een bekende ontwerper of label in de winkelrekken. Dit keer is het Italiaanse modehuis Moschino aan de beurt en er raken steeds meer details bekend over dat partnerschap. In een interview met Vogue liet creatief directeur Jeremy Scott zich zo ontvallen dat er ook ontwerpen voor huisdieren bij zullen zitten.

In 2004 mocht Karl Lagerfeld als eerste de spits afbijten om samen met H&M een collectie te lanceren, nadien volgden nog grote namen als Maison Margiela, Kenzo, Comme des Garçons en Stella McCartney. Anno 2018 kondigde de Zweedse kledingketen aan dat het in zee gaat met Moschino. Creatief directeur Jeremy Scott staat bekend om zijn speelse collecties en verwijzingen naar populaire cultuur en dat zal dit keer niet anders zijn.

Uit de eerste beelden die werden vrijgegeven, blijkt dat hij dit keer enkele Disneyfiguurtjes zoals Donald Duck en Mickey Mouse heeft opgetrommeld. Eerder had hij trouwens al laten weten dat zijn fans zich aan een soort van 'greatest hits'-collectie mochten verwachten. En ook de hondenbaasjes mogen zich opmaken voor iets bijzonders. Er worden namelijk ook wat stuks voor huisdieren uitgebracht.

Gouden halsband

In een interview met Vogue liet Scott verstaan dat hij zelf geen hond heeft, maar wel droomt van een terriër zoals in de eerste campagnefoto's die werden vrijgegeven. "Ik ben dol op de donsjas met de kettingprint op", vertelt hij. "Daarnaast is ook de halsband met de iconische gouden Moschinoletters een niet te missen stuk. Het is nu al een klassieker."

Wat we nog allemaal van die collectie kunnen verwachten, blijft voorlopig onduidelijk. Het is daarop wachten tot 8 november. Vanaf dan zal de lijn wereldwijd te koop zijn online en in de geselecteerde winkels.