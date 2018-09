Luca Brecel is uitgeschakeld op de Shanghai Masters, een lucratief invitatietornooi, waar geen rankingpunten te verdienen vallen. Brecel opende nochtans met een 138-break tegen de Chinees Zhou Yuelong maar viel stil, nadat hij een grote kans op 4-1 had laten liggen. Zhou Yuelong haalde het met 4-6 en speelt nu tegen Mark Selby.

Brecel heeft nu even rust, vooraleer hij op 24 september zijn titel verdedigt in het China Championship. Eén week later starten in Lommel de European Masters.