Greg Van Avermaet wordt derde in ranking WorldTour na GP van Montreal

Greg Van Avermaet stijgt in het WorldTourklassement van vier naar drie na zijn derde plaats in de GP van Montreal. Met 2.442,14 punten moet de olympisch kampioen alleen wereldkampioen Peter Sagan (2.752 ptn) en Tourwinnaar Geraint Thomas (2.534,25 ptn) laten voorgaan.

Michael Matthews volgt als vierde met 2.393,19 punten. De Australiër van Sunweb won na de GP van Quebec (vrijdag, voor Van Avermaet) ook zondag in Montreal. Net als Van Avermaet wipt hij in de ranking over de Fransman Julian Alaphilippe (5e, -2).

Oliver Naesen klimt na zijn vierde plaats in Montreal van 20 naar 14. Jasper Stuyven (derde in Quebec) staat vlak achter hem.

In het teamklassement blijft Quick-Step Floors nummer 1 voor Sky, Lotto Soudal is veertiende.

. Individueel:

1. (1) Peter Sagan (Slk) 2752 punten

2. (2) Geraint Thomas (GBr) 2534,25

3. (4) Greg Van Avermaet (BEL) 2442,14

4. (9) Michael Matthews (Aus) 2393,19

5. (3) Julian Alaphilippe (Fra) 2161,12

6. (5) Elia Viviani (Ita) 2047

7. (6) Chris Froome (GBr) 1976,68

8. (7) Tom Dumoulin (Ned) 1975,62

9. (8) Primoz Roglic (Sln) 1921

10.(10) Simon Yates (GBr) 1842

...

14.(20) Oliver Naesen (Bel) 1516

15.(15) Jasper Stuyven (Bel) 1448

21.(21) Tim Wellens (Bel) 1255

26.(26) Tiesj Benoot (Bel) 1075,43

31.(31) Philippe Gilbert (Bel) 980,55

38.(35) Sep Vanmarcke (Bel) 858

63.(60) Dylan Teuns (Bel) 550,57

69.(66) Yves Lampaert (Bel) 497,55

76.(73) Jelle Vanendert (Bel) 448,43

80.(78) Dries Devenyns (Bel) 416

85.(84) Jurgen Roelants (Bel) 387

90.(90) Jens Debusschere (Bel) 349

. Ploegen:

1. (1) Quick-Step Floors (Bel) 11707,97 punten

2. (2) Team Sky (GBr) 9425

3. (3) BORA - hansgrohe (Dui) 7951

4. (4) BMC (VSt) 7754,97

5. (5) Mitchelton-SCOTT (Aus) 7129,03

6. (6) Sunweb (Dui) 6968,95

7.(10) Bahrain Merida (Brn) 6375

8. (7) Astana (Kaz) 6307

9. (9) Lotto NL - Jumbo (Ned) 6241

10. (8) Movistar (Spa) 6118

...

14.(14) Lotto Soudal (Bel) 4187,01