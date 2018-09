Lummen - Een 42-jarige aangehouden Pool heeft maandag in Hasselt 18 maanden cel, waarvan 6 met uitstel, gekregen voor de uitbouw van een cannabisplantage in Lummen. De plantage met 875 planten en 271 potten geoogste cannabis kwam toevallig aan het licht.

De douane kreeg de aangehouden man en zijn ‘baas’ in het vizier na een melding dat de twee rondreden met rode mazout in hun wagen. Toen ze op 10 april dit jaar bij de man in de Goeslaerstraat passeerden ...