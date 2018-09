Overvallers geven zich uit voor buurtpatrouille

Beringen -

Een 39-jarige Beringenaar heeft in Hasselt 37 maanden cel gekregen voor een overval en enkele diefstallen in juni dit jaar. Op 28 juni hield hij met een Hasselaar (30) om 4 uur ’s nachts een duo staande in Beverlo. De daders gaven zich uit voor leden van de buurtpatrouille en dwongen de slachtoffers om hun smartphones af te geven.