Heusden-Zolder -

Maandag is er omstreeks 11.30 uur ter hoogte van de afrit Heusden-Zolder een aanrijding geweest tussen twee voertuigen. Eén van de autobestuurders reed de afrit langs de Terlamenlaan af toen hij om een nog onbekende reden tegen een voorbijkomend voertuig botste. Dat voertuig belandde in de gracht in die buurt. De inzittenden raakten daarbij lichtgewond en werden naar het ziekenhuis vervoerd.