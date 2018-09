Trend van het moment: een pak, maar dan met een rokje

Haal de Jackie Kennedy in jezelf alvast naar boven, want dit najaar zijn geklede pakjes met blazer en rok in dezelfde tint of print in de mode. Verschillende grote merken bewezen het al op de catwalk en nu sijpelt de trend ook door in het straatbeeld.

Het Italiaanse luxelabel Moschino bracht het pakje helemaal terug door de modellen in skuits - een samentrekking van skirt en suit - in alle kleuren op de catwalk te sturen. De typische outfit uit de jaren 60 kreeg een moderne twist met opvallende ritsen. Bij modehuizen Jil Sander en Fendi droegen modellen een iets langere rok onder hun blazer.

Maar niet alleen de beroemde pakjes van wijlen Jackie Kennedy blazen de trend nu nieuw leven in. Met een pak in combinatie met een minirok, knipoog je naar het geruite ensemble van actrice Alicia Silverstone in dé tienerfilm van de jaren 90: 'Clueless'. Zelf de trend uitproberen, die momenteel ook wordt gespot in de straten van New York tijdens de plaatselijke modeweek?

Foto: IG

Let erop dat zowel de blazer als het rokje identiek zijn qua kleur, print of patroon. Sportief combineren kan met sneakers en een T-shirt met quote. Met een rolkraagtruitje en laarzen tot over de knie, maak je het extra sexy. Of pak het aan zoals Rihanna en creëer een diep V-decolleté met de blazer. De outfit dragen naar je werk? Ga voor een getailleerde blazer in combinatie met een kokerrok. Staat klassiek en mooi met pumps en een witte blouse.

