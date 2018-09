H&M brengt voor het eerst Concious-najaarscollectie uit

H&M komt elk jaar met een Concious-collectie waarbij innovatie en duurzaamheid de twee sleutelbegrippen zijn. Voor het eerst komt daar nu ook een najaarscollectie bij. Dit keer gaat het om items van onder meer gerecycleerd kasjmier, fluweel en polyester.

Terwijl de vorige Concious-collectie voornamelijk gebruikmaakte van het plastic uit de oceanen, is het speerpunt van de nieuwe lijn het gebruik van gerecycleerde materialen zoals kasjmier, fluweel en polyester. Als inspiratie werd dit keer een historisch stuk wandtapijt naar voren geschoven en dat resulteert in onder andere een lange wollen jas en een jasje met pailetten en bloemenprint dat van PET-flessen werd gemaakt. De oorbellen en schoenen werden bovendien uitgevoerd in gerecycleerd plastic dat over was van de vorige collectie.

Meteen brengt H&M daarmee voor het eerst een najaarscollectie uit van die specifieke lijn. "We zijn zeer enthousiast dat we voor het eerst een najaarscollectie kunnen brengen", zegt creatief adviseur Ann-Sofie Johansson in een statement. "Het begon allemaal met het verlangen om een jas te maken in duurzaam materiaal, maar het is nu al geëvolueerd naar een meer substantieel verhaal waarbij we historische voorwerpen doen samengaan met een modern gevoel voor design."

De Concious-capsulecollectie is van 27 september exclusief online beschikbaar via de webshop van H&M.