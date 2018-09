Belgische polsstokspringer belandt naast de mat en loopt schedelbreuk op

Een polsstokcompetitie pal in de Nederlandse stad Apeldoorn werd zondag stilgelegd nadat de Belgische atleet Guillaume Gobin naast de mat belandde. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis waar zware verwondingen werden vastgesteld aan het hoofd.

De Urban Pole Vault Series is een alternatieve competitie die door de Nederlandse meerkamper Eelco Sintnicolaas werd opgericht samen met de Nederlandse kampioenen polsstokspringen Femke Pluim en Menno Vloon om de sport te promoten. Er wordt niet gesprongen op atletiekbanen maar in steden, letterlijk tussen de terrassen. In Apeldoorn liep het echter mis...

Tijdens het inspringen van de mannenwedstrijd belandde de Belgische deelnemer Guillaume Gobin naast de mat. Hij was zwaargewond maar bleef al die tijd bij bewustzijn en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd een sleutelbeenbreuk, een zware hersenschudding en een schedelbreuk vastgesteld. De wedstrijd werd na het voorval geannuleerd en omgezet naar een demonstratie.

“De deelnemer kwam met zijn polsstok te dicht bij de mat en werd teruggeslingerd, waarna hij in de lucht zijn polsstok losliet”, liet de organisatie al snel weten.

“Guillaume rust maximaal om sterker terug te komen”

“Guillaume maakte een vrij zware val en viel met zijn hoofd op de grond”, staat op zijn Facebook-pagina te lezen. “Diagnose: gebroken sleutelbeen, hersenschudding en schedelbreuk. Guillaume verliest zijn motivatie niet en keert zo snel mogelijk terug. Hij rust maximaal om sterker terug te komen.”

Aan de organisatie liet Gobin ook al laten weten dat hij zich niet laat ontmoedigen: “Ik hoop volgend jaar weer mee te kunnen springen met de Series.”