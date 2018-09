Onderzoek bevestigt: bezoeksters Tomorrowland stierven wel degelijk door drugs

Het overlijden van twee bezoeksters van dancefestival Tomorrowland in Boom is wel degelijk drugsgerelateerd. Dat laat het Antwerpse parket weten. De twee vrouwen, een Tjechische en een Indiase, hadden allebei XTC genomen en dronken daarom te veel water, waardoor ze een zogenaamde watervergiftiging opliepen.

Na afloop van het tweede weekend van Tomorrowland hadden deze zomer berichten de kop opgestoken dat twee vrouwen overleden waren. De link met drugsgebruik werd her en der snel gelegd, maar in eerste instantie wees alles erop dat hun doodsoorzaak niet drugsgerelateerd was, stelde het parket in augustus.

Naar aanleiding van de berichten in de media startte het parket een opsporingsonderzoek, om inzage te kunnen krijgen in de medische dossiers. Uit het onderzoek van de aangestelde deskundigen blijkt nu dat de dood van beide vrouwen wel degelijk het gevolg is van drugsgebruik. “De vrouwen zijn overleden aan een watervergiftiging, veroorzaakt door XTC-gebruik in combinatie met verschillende omgevingsfactoren”, zegt Stéphanie Chomé van het parket.

De Tsjechische K.E. (33) was op 21 juli 2018 onwel geworden in een tent waar ze tijdens het eerste festivalweekend verbleef. Na een eerste onderzoek in het Heilige Familieziekenhuis in Reet werd de vrouw naar het UZA in Edegem gevoerd. Op 27 juli 2018 is de Tsjechische overleden in het ziekenhuis. D.T. (26) uit India kreeg op 29 juli 2018 een hartstilstand op het festivalterrein. De hulpdiensten hebben haar ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het UZA in Edegem. Op 31 juli is ze overleden.

Op 7 augustus 2018 werden een wetsdokter en een toxicoloog aangesteld die de afgenomen bloed- en urinestalen van de twee vrouwen hebben onderzocht. Er zijn duidelijke sporen van XTC teruggevonden.

“Door het nemen van XTC wordt het hormoon vasopressine aangemaakt”, legt Chomé uit. “Een hormoon dat een ‘watervasthoudend’ effect heeft. Door de combinatie van drugs, het zweten door de warme temperaturen en/of het dansen hebben de twee vrouwen overmatig water gedronken. Die zogenaamde waterintoxicatie heeft tot de dood geleid. Het oorzakelijk verband tussen de genomen drugs en het overlijden staat volgens de deskundige onderzoeken vast.”

Het parket Antwerpen is genoodzaakt de dossiers af te sluiten, omdat er geen onderzoeksdaden meer gedaan kunnen worden naar de herkomst van de drugs.

“Het parket Antwerpen neemt zich voor om met alle betrokken actoren rond de tafel te gaan zitten om de informatie-uitwisseling omtrent dergelijke complexe gevallen in de toekomst te verbeteren en dit met oog op een grondiger onderzoek naar de leveranciers van de drugs”, aldus nog Stéphanie Chomé. “Tot slot wenst het parket Antwerpen te benadrukken dat de zorg en het welzijn van de patiënt steeds op de eerste plaats komen en dat er in casu geen sprake is van gemaakte fouten zoals gesuggereerd in sommige media.”