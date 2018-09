Jamie Oliver als held onthaald nadat hij inbreker tegen de grond werkte

Tv-kok Jamie Oliver (43) is door zijn buren als held onthaald. De bekende chef zou donderdag een agressieve dief achternagelopen zijn. In de confrontatie die erop volgde, werkte Oliver de boef tegen grond.

Jamie Oliver wordt door zijn buren op handen gedragen, nu blijkt dat hij een dief heeft betrapt tijdens een poging tot inbraak bij hem thuis in Londen. De naked chef is de dief gevolgd en werkte hem vervolgens tegen de grond, in afwachting van de politie. Die kon de boef niet veel later in de boeien slaan.

Volgens Mirror probeerde de dief eerder al in te breken bij andere panden in de buurt, waar ook Kate Moss zou wonen. Bij het acht slaapkamers tellende stulpje van Jamie - dat een slordige 9 miljoen euro waard is - liep hij tegen de lamp tijdens zijn poging tot inbraak.

De buurt prijst Jamie om zijn actie. “Iedereen is Jamie dankbaar voor zijn snelle denken en handelen”, aldus een van de buren.

Een bron liet aan Mirror nog weten dat de tv-kok op het moment van de inbraakpoging thuis was met zijn hele gezin. “Het was een instinctieve reactie: hij probeerde gewoon te doen wat goed was.”