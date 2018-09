Kourtney Kardashian beleeft pijnlijke confrontatie met haar ex

Zondag is een nieuwe aflevering van de Amerikaanse realityshow ‘Keeping Up with the Kardahsians’ uitgezonden. Daarin lag de klemtoon op de vertroebelde relatie tussen Kourtney Kardashian en Scott Disick. De twee, die samen drie kinderen hebben, ruzieden over zijn nieuwe vriendin.

In 2017 kwam er na het onophoudelijke flirtgedrag van Disick een einde aan zijn relatie met de oudste Kardashian-zus. Hij had naar verluidt iets met actrice Bella Thorne en daarna iets met de dochter van zanger Lionel Richie, Sofia. Met die laatste is hij nu nog steeds samen. En het gaat goed: hij stelde zelfs zijn drie kinderen aan haar voor.

Dat had hij beter niet gedaan zonder medeweten van Kourtney. In een nieuw fragment van de realityreeks, die een jaar eerder is opgenomen, vertelt hij aan haar dat Sofia heeft kennisgemaakt met hun kinderen Mason, Penelope en Reign. “Je doet wat je wil, maar ik ga daar niet mee akkoord”, zegt ze. Hij is duidelijk niet van plan om zich naar de wensen van zijn ex te schikken en noemt Kourtney onder meer “moeilijk om mee om te gaan”, en “extreem controlerend.” Zij vindt op haar buurt dat hij wat “meer respect mag tonen”.