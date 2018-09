Vraag staat Kanye West niet aan en dus laat hij reporter verwijderen

Tijdens de modeweek in New York vierde Ralph Lauren de vijftigste verjaardag van zijn gelijknamige label, maar wat een feestje moest worden, werd even ontsierd door Kanye West. Toen een reporter hem op de rode loper een vraag stelde die hem niet zinde, wou hij dat ze meteen verwijderd werd.

De vijftigste verjaardag van Ralph Lauren werd afgelopen weekend in New York gevierd met een modeshow, rode loper en een galadiner. Een van de vele genodigden was Kanye West en die verloor - zoals de laatste jaren wel vaker gebeurde - even zijn cool tijdens het evenement. Dat gebeurde toen een reporter van Entertainment Tonight hem een vraag stelde over de vete tussen zijn vrouw Kim Kardashian en het bekende model Tyson Beckford.

Die twee raakten namelijk in een ruzie verwikkeld op Instagram. Tyson reageerde op een foto van Kim dat hij vrouwen die plastische chirurgie hadden ondergaan maar niets vond, zij insinueerde dan weer dat hij niet op haar valt omdat hij homo is. Dat laatste bleek uiteindelijk niet te kloppen. Maar Kanye wou er dus zeker geen vraag over horen. Meer nog, hij maakte volgens entertainmentwebsite TMZ aan de pr-verantwoordelijke duidelijk dat hij het feestje zou verlaten als die journaliste niet werd verwijderd.

Goed omringd

"Ralph Lauren zou teleurgesteld zijn als hij zou zien dat een reporter me dergelijke vragen stelde tijdens zijn show. Of zij gaat weg of ik, jij beslist", zou hij hebben gezegd. En zo geschiedde, van de reporter bleek plots geen spoor meer te bekennen en Kanye ging gewoon aan tafel zitten met Ralph Lauren, Oprah Winfrey en Hillary Clinton. "Ik heb een prima zitje", tweette hij nog.