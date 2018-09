US Open schudt ATP-ranking door elkaar: Goffin zakt uit top-10, Djokovic doet gouden zaak

David Goffin moet na de US Open een plaatsje inleveren op de nieuwe wereldranglijst in het mannentennis. De Luikenaar verliest zijn plek in de top tien.

Goffin haalde net als vorig jaar de vierde ronde (achtste finales) in New York. Hij wisselt van positie met de Amerikaan John Isner, die de kwartfinales bereikte en daarmee twee rondes beter deed dan in 2017.

Novak Djokovic mocht zondag voor de derde keer in zijn carrière de trofee in de lucht steken in Flushing Meadows. Op de ranking wipt de Serviër van zes naar drie. Met 6.445 punten moet hij alleen Rafael Nadal (8.760 ptn) en Roger Federer (6.900 ptn) voor zich dulden.

Verliezend finalist Juan Martin del Potro (vierde) en Alexander Zverev (vijfde) worden voorbijgestoken door Djokovic.

Iets lager op de ranking maakt Kei Nishikori een mooie sprong. De Japanner ontbrak vorig jaar door een blessure in New York en haalde er deze editie de laatste vier. Hij stijgt zeven plaatsen naar nummer 12.

Verder doet ook John Millman een uitstekende zaak. De Australiër, die in de achtste finales Federer verraste en dan op Djokovic botste, stijgt van 55 naar 37.

Goffin blijft voorlopig de enige Belg in de top honderd. Ruben Bemelmans, die als ‘lucky loser’ in de eerste ronde van de US Open werd uitgeschakeld, klimt wel negentien plaatsen en staat 109e. Kimmer Coppejans stijgt door zijn overwinning op het Challengertoernooi in Sevilla 80 plaatsen en belandt op nummer 211.

ATP-ranking op 10 september

1. (1) Rafael Nadal (Spa) 8760 punten

2. (2) Roger Federer (Zwi) 6900

3. (6) Novak Djokovic (Ser) 6445

4. (3) Juan Martin del Potro (Arg) 5980

5. (4) Alexander Zverev (Dui) 4890

6. (7) Marin Cilic (Kro) 4715

7. (8) Grigor Dimitrov (Bul) 3755

8. (9) Dominic Thiem (Oos) 3665

9. (5) Kevin Anderson (ZAf) 3595

10.(11) John Isner (VSt) 3470

11.(10) David Goffin (BEL) 3435

12.(19) Kei Nishikori (Jap) 2475

13.(14) Fabio Fognini (Ita) 2225

14.(13) Diego Schwartzman (Arg) 2110

15.(15) Stefanos Tsitsipas (Gri) 1962

16.(16) Kyle Edmund (GBr) 1855

17.(18) Jack Sock (VSt) 1850

18.(20) Borna Coric (Kro) 1825

19.(17) Lucas Pouille (Fra) 1825

20.(24) Milos Raonic (Can) 1755

...

109.(128) Ruben Bemelmans 486

211.(291) Kimmer Coppejans 264

256.(253) Arthur De Greef 218

310.(310) Christopher Heyman 154

313.(302) Steve Darcis 150

348.(348) Yannick Mertens 128

403.(401) Zizou Bergs 98

437.(391) Joris De Loore 87

438.(386) Jeroen Vanneste 87

459.(463) Maxime Authom 79

464.(473) Germain Gigounon 79

468.(466) Niels Desein 78

494.(493) Romain Barbosa 72

514.(503) Jonas Merckx 66

538.(407) Julien Cagnina 61

547.(509) Clement Geens 58

625.(652) Omar Salman 43

647.(682) Maxime Pauwels 40

702.(671) Yannick Vandenbulcke 33

709.(939) Michael Geerts 32

794.(733) Yannik Reuter 24

916.(945) Benjamin D’hoe 16

1144.(1141) Arnaud Bovy 6

1156.(1145) Martin Van Der Meerschen 6

1185.(1177) Simon Beaupain 6

1204.(1204) Sander Gille 5

1373.(1370) Tom Pisane 3

1382.(1378) Loic Cloes 3

1461.(1456) Laurens Verboven 2

1474.(1474) Louis Herman 2

1615.(1611) Daniel Grunberger 1

1615.(1611) Victor Poncelet 1

1867.(1114) Julien Dubail 1