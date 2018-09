WTA schaart zich achter Serena Williams en klaagt seksisme aan: “Niet op dezelfde manier behandeld”

De US Open 2018 is afgelopen en werd afgesloten met een legendarische overwinning van Novak Djokovic. Maar deze editie zal vooral de geschiedenis ingaan door de scheldtirade van Serena Williams in de vrouwenfinale een dag eerder. De Amerikaanse snapte niets van het besluit van de scheidsrechter om haar een game af te pakken en sprak over seksisme. De vrouwelijke tennisfederatie WTA treedt haar daar nu in bij. Het incident zindert duidelijk nog na en krijgt ongetwijfeld nog een staartje.

Het was een - op z’n zachtst uitgedrukt - incidentrijke US Open. Eerst was de Zweedse umpire Mohamed Lahyani die uit zijn stoel klom om Nick Kyrgios tijdens de tweede ronde tegen Pierre-Hugues Herbert tijdens de wedstrijd een peptalk te geven.

Vervolgens kreeg de Française Alize Cornet een officiële berisping omdat ze in haar bh op het veld stond omdat ze haar shirt op het veld had uitgedaan toen ze zich realiseerde dat ze het andersom had aangedaan.

Zondag kregen CoCo Vandeweghe en Ashleigh Barty dan weer te horen dat ze na hun zege in het dubbelspel bij de vrouwen geen speech mochten geven omdat de officials geen vertraging wilden oplopen voor de mannenfinale.

Maar uiteraard denkt iedereen aan de vrouwenfinale van zaterdag en de ongeziene discussie tussen een tot tranen bewogen Serena Williams en de stoelscheidsrechter over een zogezegde aanwijzing van haar coach vanuit de tribune. Een ontredderde Serena kreeg als straf een game tegen en liet het hoofd helemaal hangen.

“Sommige van deze incidenten hebben ons ertoe aangezet om na te denken over de helderheid van onze eigen communicatie met de umpires in de stoel”, bekende woordvoerder Chris Widmaier van de US Open al gedeeltelijke schuld. “Deze incidenten zullen ons ertoe aanzetten om te analyseren hoe we dat in de toekomst eventueel kunnen aanpassen. We willen beslist geen inconsistenties of tegenstrijdigheden. Ik denk dat het iedereen zou kunnen helpen als er wat meer samenhang was.”

WTA: “Niet alle spelers worden op dezelfde manier behandeld”

Die reactie was echter lang niet voldoende voor de Women’s Tennis Association (WTA), die zondag haar teleurstelling uitte over de manier waarop het incident met Serena Williams werd afgehandeld.

“De WTA doet er alles aan om ervoor te zorgen dat alle spelers (en speelsters) op dezelfde manier worden behandeld. We denken niet dat dit zaterdagavond is gebeurd”, aldus Steve Simon, CEO van WTA. Simon riep ook op om coaching, waarvoor Williams een overtreding ontving en ervoor zorgde dat de Amerikaanse door het lint ging, in de toekomst zou worden toegestaan.

Mark Kovacs van de overkoepelende International Tennis Performance Association beaamde dan weer dat alle controverse de aandacht vestigde op “gebieden van de sport die moeten worden aangepakt” in de toekomst.

“Consistentie in de toepassing van de regels is duidelijk nodig”, zei Kovacs. “Momenteel wordt dezelfde overtreding vaak niet op dezelfde manier bestraft.”

Seksisme

Het was Serena zelf die na de bewogen vrouwenfinale sprak over seksisme: volgens haar heeft een man nog nooit een game verloren voor een dergelijke opmerking.

“Ik vecht hier voor vrouwenrechten en voor vrouwengelijkheid”, reageerde ze. “Dat ik ‘dief’ zeg en dat hij een game afpakt, gaf me het gevoel dat het een seksistische opmerking was. Ik blijft vechten voor vrouwen en vechten voor onze gelijke behandeling.”