Prada blaast sportlijn Linea Rossa nieuw leven in

In 1997 pakte Prada voor het eerst uit met een Linea Rossa-collectie. Het ging om een sportieve lijn die werd gekenmerkt door een rood balkje als label. Het verdween echter naar de achtergrond in de jaren 2000, maar wordt nu weer opgevist. Met een feest vol bekendheden werd het sublabel tijdens de New York Fashion Week opnieuw gelanceerd.

Onder het goedkeurend oog van Kanye West, Adriana Lima en A$AP Rocky blies Prada tijdens een feest in New York nieuw leven in Linea Rossa, ook wel bekend als Prada Sport. Het label met het rode balkje is terug van weggeweest. Dat bekende logo is dit keer te zien op uniseks nylon jassen, vissershoedjes en vooral zonnebrillen in fluokleuren zoals roze, groen en oranje.

Dat het Italiaanse modehuis Linea Rossa herlanceert, hoeft niet te verbazen. Athleisure, de modetrend waarbij sportkleding wordt gedragen in het dagelijkse leven, zet nog steeds zijn opmars verder. De nieuwe Prada Sport draag je dus niet enkel om mee te gaan skiën of snowboarden, maar zul je dus evengoed zien opduiken in het straatbeeld.

De eerste collectie wordt beetje bij beetje wereldwijd uitgerold. Zo is die nu al beschikbaar in de Prada-winkels in pakweg Hongkong, Berlijn, Monaco en New York. Pas daarna volgen enkele bekende department stores en de webshop.