Man maakt timelapse van nieuwe bosbrand in Californië

De Amerikaanse staat Californië wordt al weken geteisterd door felle bosbranden. Ook nu nog heeft de lokale brandweer alle moeite om de vele vuurhaarden onder controle te houden. Zo ook in Napa County, in het noorden van de staat. Daar heeft Craig Philpott een timelapse gemaakt van een nieuwe bosbrand die er is ontstaan.

Het vuur in de regio ontstond zaterdag, rond halfdrie ’s namiddags lokale tijd. Intussen zijn al meer dan duizend brandweermannen in de weer om de vlammen te blussen. Tweehonderd huizen worden nog bedreigd door de brand, maar voorlopig is er geen sprake van gewonden. De brandweer liet verder weten dat de oorzaak van de vlammenzee wordt onderzocht.