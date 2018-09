Transmigrant doodgereden terwijl hij E40 overstak, twee bestuurders gewond

Bij een ongeval op de E40 in Mannekensvere is zondagavond een transmigrant om het leven gekomen. Dat bevestigt de West-Vlaamse wegpolitie. Het slachtoffer stak de snelweg over en werd gegrepen door een wagen.

Het ongeval gebeurde rond 23.30 uur op de E 40 richting Frankrijk. De transmigrant kwam van de snelwegparking en probeerde de snelweg over te steken. Een Tsjechische bestuurder kon de overstekende transmigrant niet meer ontwijken. Door die aanrijding kwam het ook nog tot een botsing met een wagen met een Franse nummerplaat. Beide bestuurders liepen lichte verwondingen op.

De West-Vlaamse snelwegparkings vormen al jarenlang het vaste werkterrein van mensensmokkelaars. Transmigranten proberen zich te verstoppen op vrachtwagens richting Calais, om zo in het Verenigd Koninkrijk te geraken. Bij een gelijkaardig ongeval kwam in januari in Jabbeke ook al een transmigrant om het leven.