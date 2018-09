Politie neemt nazi-souvenirs in beslag op antiekmarkt Tongeren

Tongeren - De Tongerse politie heeft zondag verschillende nazi-souvenirs in beslag genomen op de wekelijkse antiekmarkt. De stad had melding gekregen van een voorbijganger dat een standhouder de nazi-souvenirs had uitgestald en schepen Guy Schiepers schakelde daarop de politie in.

“We kregen een melding dat er nazi-artikelen en verboden wapens werden verkocht”, vertelt de schepen aan Radio 2 Limburg. “We hebben aan de politie gevraagd om een onderzoek te doen om te zien of het effectief om verboden artikelen gaat. Maar ze horen volgens ons sowieso niet thuis op onze antiekmarkt”, aldus Schiepers.

Volgens Het Laatste Nieuws verkocht de standhouder al drie jaar lang hakenkruisen en dolken van SS zonder ooit een opmerking of waarschuwing te krijgen. “De wetgeving hierover is vaag”, zegt Lode Denolf van Unia. “Originele stukken die dateren uit de naziperiode zijn niet verboden want ze hebben een historische waarde, alle reproducties zijn verboden.”