Vijf maanden zwanger, maar topmodel Lily Aldrige loopt toch mee in modeshow

Lily Aldridge (32) is momenteel vijf maanden zwanger van haar tweede kindje, maar aan een pauze inlassen denkt ze duidelijk nog niet. Het topmodel liep tijdens de New York Fashion Week namelijk mee in een modeshow van Brandon Maxwell en deed dat in een rode jurk waarin haar babybuik duidelijk te zien was.

Samen met Kings of Lean-frontman Caleb Followill heeft Lily Aldrigde al een zesjarig dochtertje en binnenkort wordt hun gezinnetje uitgebreid. Het Victoria's Secret-model verwacht een tweede kindje en toonde dan ook met trots haar buik op de catwalk tijdens de modeweek in New York. Ze verscheen in een elegante rode jurk van Brandon Maxwell waarin duidelijk was te zien dat ze al vijf maanden ver is.

De modeshow werd een emotioneel hoogtepunt in de ondertussen langgerekte carrière van Aldrigde, vertelde ze zelf achteraf op Instagram. "Zo trots dat ik mocht meelopen in de show van Brandon Maxwell terwijl ik vijf maanden zwanger ben. Ik heb in mijn leven heel wat catwalks gelopen, maar op dit moment zal ik altijd ontroerd terugkijken. Bedankt Brandon om me ze te laten stralen."

Ook backstage kon ze op heel wat aandacht rekenen van haar collega's zoals Taylor Hill, Joan Smalls en Gigi en Bella Hadid. "Het was zo leuk backstage met al de meisjes, iedereen was zo enthousiast en aaide me over mijn buik terwijl we samen dit bijzonder mooie moment vierden", klonk het nog.