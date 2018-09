VS zet België onder druk om sneller over opvolging F-16’s te beslissen, Vandeput laat zich niet opjagen

De ambassadeur van de Verenigde Staten in België, Ronald Gidwitz, waarschuwt dat het bod om de verouderende F-16-gevechtsvliegtuigen te vervangen door F-35’s van de groep Lockheed Martin niet tot in het oneindige ongewijzigd geldig blijft. Het bod loopt af op 14 oktober, de datum overigens van de gemeenteraadsverkiezingen. Minister Vandeput zegt dat hij zich niet laat opjagen.

“Het huidige plan is dat we wachten tot 14 oktober en dat de Belgische regering de juiste beslissing (ten gunste van de F-35, nvdr) neemt”, zegt Gidwitz in een interview aan de VRT-nieuwsredactie en aan persagentschap Belga. “Als de beslissing (van de federale regering) tot na 14 oktober wordt uitgesteld, zal ik (bij de Amerikaanse regering) zeker een verlenging van het bod in een of andere vorm bepleiten. Maar wellicht zal dat niet gebeuren aan de huidige voorwaarden”, zegt de ambassadeur.

Gidwitz gaf het interview zondag in de marge van de tweede dag van de Belgian Air Force Days, de tweejaarlijkse meeting van de luchtmacht, op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel. “De prijs zou kunnen verschillen, de levertijden zouden anders kunnen zijn en de voorwaarden voor de opleidingen zouden kunnen wijzigen”, zegt Gidwitz. “Alle punten (van het Amerikaanse voorstel) zullen moeten heronderhandeld worden.”

“Ik kan mij niet voorstellen dat dit bod nog eens zes maanden zou gelden”, aldus Gidwitz. Hij merkt op dat andere landen “in de rij staan” om F-35’s te kunnen aanschaffen - het duurste programma in de geschiedenis van de Amerikaanse defensie.

Voordeel

Gevraagd naar de economische impact die de keuze voor de F-35 zou kunnen hebben, zegt Gidwitz dat Belgische bedrijven er wel degelijk hun voordeel mee kunnen doen. Hij trekt de parallel met de industrie die zich ontwikkeld heeft nadat België voor de F-16 had gekozen. Tussen 1979 en 1982 kocht ons land 160 van die toestellen aan. Gidwitz merkt in die context op dat 25 procent van de nieuwe F-35-toestellen “buiten de VS” geproduceerd zouden worden.

In het kader van de aanbestedingsprocedure voor de opvolging van de F-16 die de federale regering in 2017 heeft gelanceerd, zijn officieel nog twee kandidaten in de running: naast de F-35 gaat het om de Eurofighter, ontworpen en gebouwd door een Europees consortium. Daarenboven schoof Frankrijk met de Rafale van Dassault Aviation een eigen toestel naar voren, maar ging wel buiten de competitie om. Het stelt een “diep en structureel partnerschap” voor en wil België betrekken bij de ontwikkeling van een gevechtsvliegtuig van de nieuwe generatie. Frankrijk en Duitsland nemen daarin het voortouw en willen dat toestel tegen 2040 lanceren, in het kader van de ontwikkeling van een Europese defensiecapaciteit.

Lockheed Martin bevestigt intussen dat het Amerikaanse bod “binnen het budget” valt dat de Belgische regering heeft vooropgesteld. Ons land wil 34 nieuwe toestellen aankopen en wil daar 3,6 miljard euro voor uittrekken.

Vandeput: “Neem er nota van”

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) reageert niet inhoudelijk op de waarschuwing. “We nemen nota van de woorden van de Amerikaanse ambassadeur”, klinkt het kort.