Wouter Beke na arrestatie CD&V-kandidaat voor drugssmokkel: “Hij hoort niet bij ons thuis”

“Ik wil helder en duidelijk zijn. Deze man hoort bij ons niet thuis.” Zo reageert CD&V-voorzitter Wouter Beke op Rediart Cankja, de CD&V-kandidaat voor de Antwerpse gemeenteraad die in Frankrijk is opgepakt voor drugssmokkel.

Lees ook: Antwerpse CD&V-kandidaat opgepakt met 3 kilo heroïne

Cankja (41) en zijn medereizigster Shpresa S. werden door de Franse politie tegengehouden op de grens met Zwitserland. In Shpresa’s auto zat op vernuftige wijze 3 kilo heroïne verstopt. Vraag is nu hoe groot de betrokkenheid was van Cankja, die op de 46ste plaats staat van de Antwerpse stadslijst voor CD&V.

“Ik heb gisteren de informatie gekregen”, reageerde Wouter Beke op Radio 1. “Het enige dat je kan doen is kort en snel reageren. We hadden vertrouwen in deze man. Hij was dan ook tolk bij de politie, waar je je ook vragen bij kan stellen trouwens. De zaken waar hij nu mee in verband worden gebracht, staan haaks op onze ambitie om een verbindend verhaal te brengen. We gaan als partij voor geborgenheid, een veilig gevoel, en blijven daar in Antwerpen ook werk van maken. We moeten in Antwerpen, waar we nu weer met een volledige lijst opkomen, veel kandidaten vinden. Alle steun voor Kris Peeters dat hij deze bijzonder grote uitdaging aangaat.”