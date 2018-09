VTM-journaliste Elke Pattyn haalt (even) uit op Instagram

Een opmerkelijke post van VTM Nieuws-anker Elke Pattyn (38) zaterdag op Instagram. Niet zozeer de foto van haar in een sportvliegtuigje. Wel het onderschrift. Vertaald uit het Engels: “Als zij laag gaan, dan gaan wij hoog.” Opvallend is dat haar voormalige baas Kris Hoflack het bericht leuk heeft gevonden.

Ter herinnering: Pattyn was een van de dertien reporters die uit onvrede een brief aan hun directie hadden geschreven. Die leidde tot het ontslag van hoofdredacteur Nicholas Lataire, die bij de grote meerderheid van de redactie nochtans goed lag. Oud-hoofdredacteur Hoflack, die ook moest opstappen, wordt gezien als brein achter de brief. Pattyn zou tot de clan-Hoflack behoren.

Het nieuwsanker heeft zaterdag nog haar post aangepast. “Als zij laag gaan”, schrapte ze uit het fotobijschrift.