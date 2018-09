Bijna honderd organisaties brengen hulde aan Semira Adamu

Meer dan 95 verenigingen, instellingen en individuele personen verenigen zich onder de vlag van Coördinatie Semira Adamu 2018 om de twintigste verjaardag van de dood van Semira Adamu te herdenken. De uitgewezen 20-jarige Nigeriaanse asielzoekster kwam op 22 december 1998 om door verstikking – agenten duwden een kussen op haar gezicht – tijdens haar gedwongen repatriëring. Naast herdenkingsactiviteiten wil de groep het Belgische beleid van opsluiting en uitzetting aan de kaak stellen.

“De twintigste verjaardag van Semira’s dood wilden we niet ongemerkt voorbij laten gaan, omdat de situatie nog altijd hetzelfde is, of zelfs erger. Vandaag sluit men kinderen op zonder zeker te zijn dat ze uitgezet kunnen worden”, zegt Cataline Sénéchal, persverantwoordelijke van Coördinatie Semira Adamu. “Sommige vrouwen zonder papieren vertellen ons dat ze hun kinderen niet naar school durven te brengen omdat ze bang zijn om gearresteerd te worden. We zijn op een punt gekomen dat het menselijk leven minder belangrijk is dan het administratieve bestaan.”

Wat zijn ze van plan?

De verenigingen hebben naar aanleiding van deze twintigste verjaardag gemeenschappelijke eisen geformuleerd. Onder de slogan “Ze hebben een vrouw gedood, niet haar strijd”, hekelen ze dat België zijn beleid afstemt op het Europees migratiebeleid, dat in twintig jaar tienduizenden slachtoffers heeft gemaakt aan zijn grenzen en op zijn grondgebied.

Beeld van het proces tegen de agenten die Adamu’s dood veroorzaakten. Foto: BELGA

Concreet worden tussen 14 september en 13 oktober een twintigtal evenementen georganiseerd op verschillende plaatsen in Brussel. Het gaat onder meer om seminaries, tentoonstellingen, concerten en filmvertoningen. Tijdens de herdenkingsmaand worden ook twee betogingen georganiseerd, op 22 september in het Brusselse Maximiliaanpark en op 23 september aan het gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel. Op die laatste plek werd Semira vastgehouden.

Coördinatie Semira Adamu zal van deze gelegenheden gebruikmaken om de eisen duidelijk te maken: de stopzetting van uitzettingen, het sluiten van gesloten centra, de regularisatie van alle mensen zonder papieren, het vrije verkeer van personen en de veroordeling van patriarchaal, racistisch en politiegeweld.