Tv-chef Anthony Bourdain wint postuum zes Emmy-awards

De Amerikaanse tv-chef Anthony Bourdain, die in juni op 61-jarige leeftijd overleed, heeft postuum zes Emmy-awards gekregen voor zijn populaire CNN-show ‘Parts Unknown’.

Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

De reeks was zes keer genomineerd en verzilverde dus alle nominaties. Bourdain kreeg onder meer de prijs voor uitstekend schrijven van een non-fictieprogramma, en beste informatieve reeks of special.

De Emmys, de belangrijkste prijzen voor Amerikaanse televisie, werden aangekondigd op de tweede avond van de Creative Arts Emmys, die zich vooral richten op kleinere categorieën. De prominentere Primetime Emmys zullen op 17 september worden uitgereikt.

Het zijn lang niet de eerste Emmy’s voor Bourdain, die van 2013 tot en met 2016 elk jaar telkens een Emmy won voor ‘Parts Unknown’, en eerder ook meermaals de prijs won voor zijn programma ‘No Reservations’. Daarnaast was hij verschillende keren genomineerd voor zijn tv-wedstrijd ‘The Taste’.

Bourdain stierf op 8 juni. Hij werd dood teruggevonden in een hotelkamer in Frankrijk, waar hij aan het werken was aan het elfde seizoen van ‘Parts Unknown’. Bourdain had zelfdoding gepleegd.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.