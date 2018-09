"Stoffel Vandoorne is in het ‘allerdiepste’ gegooid"

Kersvers McLaren-rijder Lando Norris neemt het op voor zijn voorganger, hij vindt dat onze landgenoot Stoffel Vandoorne zijn debuut moest maken in enorm moeilijke omstandigheden.

Over hoe het onze landgenoot vergaan is bij McLaren is ondertussen al heel veel inkt gevloeid. Het verhaal is bekend: heel dominant in de voorbereidende klassen en in de Formule 1 liep het door diverse redenen voor geen meter.

Lando Norris laat weten dat hij niet twijfelt aan de kwaliteiten van Vandoorne maar dat het simpelweg een kwestie was van in het juiste team te zitten maar helaas op het verkeerde moment.

“Stoffel is een verdomd goede rijder,” aldus de jonge Brit. “Beter dan de meeste rijders op de grid. Maar ik denk dat tegenover Fernando geplaatst worden, in wat waarschijnlijk het slechtste McLaren-team ooit was, zeker niet makkelijk was. Zeker niet als je uit een situatie komt waar je het gewend was van te winnen en voor de titel te strijden.”

“Wanneer je in een categorie komt waar zoveel goede rijders zitten uit alle rijders en mensen ter wereld en je brengt dat dan terug tot twintig rijders, dan kan je wel stellen dat ze allemaal verdomd goed zijn.”

“Ik denk dat het ongelukkige omstandigheden waren, eigenlijk werd hij gewoon in het ‘allerdiepste’ gegooid,” aldus Norris.

Als er één man is die de situatie van Vandoorne begrijpt dan is het Kevin Magnussen wel. De Deen werd na een jaar aan de kant geschoven maar na een jaar in de schaduw kwam hij weer boven water en momenteel beleeft hij de beste periode uit zijn carrière.

Magnussen geeft toe dat hij Vandoorne geen goede raad kan geven maar hij legt uit dat het misschien wel goed is voor onze landgenoot om weer met een schone lei te beginnen.

“Persoonlijk vind ik dat hij heel getalenteerd en bekwaam is , dus hij moet gewoon het beste in zichzelf zien te vinden. Ik kan alleen maar zeggen dat het voor mij goed was om een nieuwe start te maken en terecht te komen in een omgeving waar je gesteund wordt.”

“Toen ik hier bij Haas aankwam en ik voelde de steun en de toewijding die van het team uitging voelde ik me ontspannen en kreeg ik vertrouwen. Je maakt je dan minder zorgen om fouten te maken en er is minder druk om te presteren.”

“Dan kan je je concentreren op daadwerkelijk presteren en echt al je talent benutten in plaats van je constant zorgen te maken,” besluit Magnussen.

