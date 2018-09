Geniale Djokovic wint US Open en zet voet naast Pete Sampras

Novak Djokovic heeft zondagnacht de US Open tennis gewonnen. De Serviër was in een bij momenten beklijvende finale een maatje te groot voor zijn Argentijnse opponent Juan Martin del Potro. Het werd 6-3, 7-6 en 6-3. Voor Djokovic is het zijn derde eindzege op de US Open, zijn veertiende overwinning op een grandslamtoernooi in totaal. Daarmee zet hij zijn voet naast de al even legendarische Amerikaan Pete Sampras.

Toen Pete Sampras in de finale van de US Open van 2002 Andre Agassi versloeg en zijn teller van grandslamoverwinningen op veertien bracht, leek dat een record dat misschien wel voor de eeuwigheid zou blijven staan. Maar kijk. Amper zestien jaar later is Pistol Pete al ruimschoots voorbijgestoken door Rafael Nadal (17 grandslams) en Roger Federer (20 grandslams). En sinds zondagnacht moet Sampras ook Novak Djokovic naast zich dulden. Want de Serviër schreef na Wimbledon eerder deze zomer met de US Open nu ook zijn veertiende grandslamtoernooi op zijn naam. Op hetzelfde court als Sampras dat zestien jaar eerder deed.

Werd de vrouwenfinale zaterdag vooral in de schaduw gezet door de woede-uitbarsting van Serena Williams, werd de mannenfinale zondagavond in New York gelukkig wel gewoon een bijzonder fraaie sportieve strijd. Want Juan-Martin Del Potro (ATP-3) en Novak Djokovic (ATP-6) maakten er van bij de eerste opslag een geweldig spektakelstuk van. De eerste set was tot 3-4 erg gelijkopgaand. Maar Djokovic sloeg bij het eerste breakpunt in de match meteen toe. 3-5 voor de Serviër en op de eigen opslag was het eerste setpunt ook meteen het goede.

Beste tennis van de hele US Open

In de tweede set serveerden de twee finalisten het allerbeste tennis dat we op deze US Open te zien kregen. Gigantisch lange rally’s, fenomenale punten, steeds wisselende kansen… het niveau lag onwaarschijnlijk hoog. Actrice Meryl Streep kraaide het samen met meer dan 15.000 andere supporters in het Arthur Ashe stadion uit van de pret.

And the award for best performance by a fan in a leading role goes to...



#USOpen pic.twitter.com/MRpcV99pNa — US Open Tennis (@usopen) 9 september 2018

Djokovic ging aanvankelijk door op zijn elan en stoomde door naar 1-3, maar Del Potro verkocht zijn huid erg duur. De Argentijn pakte een rebreak en won drie spelletjes op een rij. Het achtste game van de tweede set bleek cruciaal. Na 21 prachtige punten en meer dan een kwartier spelen behield Djokovic dan toch zijn opslag. Van 4-4 ging het vervolgens naar 6-6. In de tiebreak bleek de Serviër net iets sterker. Hij won die met 7-4. De tweede set nam maar liefst 1 uur en 36 minuten in beslag.

Hetzelfde scenario in de derde set: Djokovic liep uit tot 3-1, Del Potro kwam terug tot 3-3. Maar dit keer slaagde de Argentijn er niet in om gelijke tred te blijven houden met de man aan de overkant van het net. Djokovic transformeerde in een niet te passeren muur. Del Potro zocht naar openingen, maar vond ze niet meer. En maakte vervolgens fouten omdat hij gedwongen werd om te flirten met de zijlijnen. Bij 5-3 mocht Djokovic serveren voor de match. Een kans die de ervaren ex-nummer één van de wereld uiteraard niet liet liggen. Met een rake smash maakte Djokovic de wedstrijd uit.

Veertien grandslams

Djokovic won nu veertien grandslamtoernooien in zijn carrière: zes keer de Australian Open, één keer Roland Garros, vier keer Wimbledon en drie keer de US Open. Del Potro blijft voorlopig steken op één eindzege op de US Open van 2009.

Foto: USA TODAY Sports

Foto: USA TODAY Sports

Foto: AP

Foto: EPA-EFE

Foto: AP