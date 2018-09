Wout van Aert (23) rijdt komend veldritseizoen dertig crossen, twee minder dan vorig jaar. Opvallend: hij laat vier crossen van de DVV Trofee vallen (waarbij Baal op 1 januari en zijn thuiscross in Lille) en schrapt ook drie manches van de Superprestige. “Ik moet rust- en trainingsperiodes inlassen, want presteren in het voorjaar op de weg is mijn hoofddoel.”