hasseltPolitie Limburg Regio Hoofdstad is naarstig op zoek naar Clark Olofsson (71) oftewel Daniel Demuynck, de man naar wie het stockholmsyndroom is genoemd. Agenten klopten zaterdag aan bij één van zijn zonen in Hasselt en bij zijn ex-vrouw in Alken. Hij vluchtte naar Nederland vanwaar hij zondagnamiddag in allerijl terug naar Zweden vertrok.