Antwerpse kandidaat voor CD&V opgepakt met drie kilo heroïne

ANTWERPENUitgerekend nu CD&V-boegbeeld Kris Peeters zijn StroomOpwaarts Plan tegen internationale drugsleveranciers lanceert, raakt bekend dat een kandidaat op zijn lijst is opgepakt voor drugshandel. Rediart Cankja, die opkomt voor de Antwerpse gemeenteraad, werd onderweg naar Zwitserland tegengehouden door de politie. In de wagen: drie kilo heroïne, goed verstopt in een speciaal daarvoor ontworpen compartiment.