“Blijven achter met 1.001 vragen”

Afscheid van Gerty Vanhoef (61), die werd doodgestoken in haar hoeve in Elen

MAASEIKIn de Sint-Gertrudiskerk van Heppeneert in Maaseik is zaterdag afscheid genomen van Gerty Vanhoef (61), de vrouw die twee weken geleden werd doodgestoken in haar hoeve, die nadien in brand werd gestoken. Omdat de kerk te klein was, werd in het bedevaartspark achter de kerk een groot scherm geplaatst waar ruim driehonderd vrienden en kennissen de plechtigheid volgden. Het onderzoek naar de dood van Gerty Vanhoef, die met verschillende messteken om het leven werd gebracht, zit nog altijd muurvast.